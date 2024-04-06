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        CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi

        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in yaşamına son veren avukat oğlu Hüseyin Keskin (31), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:40
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        CHP İl Başkanının oğlu toprağa verildi
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        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in yaşamına son veren avukat oğlu Hüseyin Keskin (31), son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi’ndeki Sümer Hukuk Plaza A Blok 1’inci katta meydana geldi. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, avukat olan oğlu Hüseyin Keskin’den haber alamayınca ofisine gitti. İçeri giren Keskin, oğlunu silahla vurulmuş halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Avukat Keskin’in cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İntihar ettiği belirlenen avukat Hüseyin Keskin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kayseri Cemevi’ne getirildi. Burada Avukat Keskin için dualar edildi. Cemevine gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Feyzullah Keskin’e taziyelerini iletti. Törenin ardından Hüseyin Keskin’in cenazesi, Hulusi Akar Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Baro Başkanı Ali Köse ile çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri katıldı. Taziyeleri kabul eden CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası avukat Hüseyin Keskin'in cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

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