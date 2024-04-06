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        Kayseri'de "change" araç operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:51
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        Kayseri'de "change" araç operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, 2024 yılında Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ile ortak çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 750 bin lira olan gümrük girişli yabancı plakalı 10 "change" araç, 1 çalıntı tır ile 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

        Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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