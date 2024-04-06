Kayseri'de "change" araç operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 750 bin lira olan gümrük girişli yabancı plakalı 10 "change" araç, 1 çalıntı tır ile 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, 2024 yılında Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ile ortak çalışma yürüttü.

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