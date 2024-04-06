Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Camikebir Mahallesi Yayla Sokak'ta R.A. ile ismi alınamayan bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

R.A. kendi imkanı ile Kayseri Devlet Hastanesine giderken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.