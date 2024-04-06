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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:00
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Yayla Sokak'ta R.A. ile ismi alınamayan bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        R.A. kendi imkanı ile Kayseri Devlet Hastanesine giderken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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