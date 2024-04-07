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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa verildi

        Muğla'nın Dalaman trafik kazasında yaşamını yitiren astsubay Samet Doymuş (24), memleketi Kayseri'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:59
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        Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa verildi
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        Muğla'nın Dalaman trafik kazasında yaşamını yitiren astsubay Samet Doymuş (24), memleketi Kayseri'de defnedildi.

        Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından Kayseri'ye getirilen Doymuş için Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Doymuş'un naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Doymuş'un ailesi ve yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Samet Doymuş'un kullandığı 48 AHF 253 plakalı otomobil, dün kontrolden çıkarak Kayacık sahili yakınlarındaki Tersakan çayı kanalına devrilmiş ve ters dönen otomobilde bulunun 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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