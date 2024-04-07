Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Kayseri'de toprağa verildi

Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Samet Doymuş'un kullandığı 48 AHF 253 plakalı otomobil, dün kontrolden çıkarak Kayacık sahili yakınlarındaki Tersakan çayı kanalına devrilmiş ve ters dönen otomobilde bulunun 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

Törene, Doymuş'un ailesi ve yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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