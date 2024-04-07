Muğla'da kazada ölen astsubay, memleketi Kayseri'de toprağa verildi

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilin kanala uçtuğu kazada hayatını kaybeden Astsubay Samet Doymuş (24) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Dalaman ilçesi Kayacık Köprüsü'nde meydana geldi. Kayacık Mahallesi'nden Dalaman yönüne giden Astsubay Samet Doymuş’un kontrolünü yitirdiği 48 AHF 243 plakalı otomobil, köprüden Kayacık Kanalı'na uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Doymuş ile yanındaki arkadaşlarından Kübra Demirkol hayatını kaybederken, Ali Bayraktar ise araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve Sahil Güvenlik Dalış Timleri sevk edildi. Dalgıçlar 2,5 saatlik çalışmayla Doymuş ve Demirkol'un cenazelerini sudan çıkardı. Samet Doymuş ile Kübra Demirkol’un cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazadan kendi imkanlarıyla kurtulan Bayraktar ile sürücü Doymuş'un Kayserili ve memleketten arkadaş oldukları öğrenildi.