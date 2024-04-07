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        Muğla'da kazada ölen astsubay, memleketi Kayseri'de toprağa verildi

        MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilin kanala uçtuğu kazada hayatını kaybeden Astsubay Samet Doymuş (24) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:10
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        Muğla'da kazada ölen astsubay, memleketi Kayseri'de toprağa verildi
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        MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde otomobilin kanala uçtuğu kazada hayatını kaybeden Astsubay Samet Doymuş (24) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Dalaman ilçesi Kayacık Köprüsü'nde meydana geldi. Kayacık Mahallesi'nden Dalaman yönüne giden Astsubay Samet Doymuş’un kontrolünü yitirdiği 48 AHF 243 plakalı otomobil, köprüden Kayacık Kanalı'na uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Doymuş ile yanındaki arkadaşlarından Kübra Demirkol hayatını kaybederken, Ali Bayraktar ise araçtan çıkıp, yüzerek kıyıya çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve Sahil Güvenlik Dalış Timleri sevk edildi. Dalgıçlar 2,5 saatlik çalışmayla Doymuş ve Demirkol'un cenazelerini sudan çıkardı. Samet Doymuş ile Kübra Demirkol’un cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazadan kendi imkanlarıyla kurtulan Bayraktar ile sürücü Doymuş'un Kayserili ve memleketten arkadaş oldukları öğrenildi.

        Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Astsubay Samet Doymuş'un cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazına Doymuş'un ailesi ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı. Cenaze namazında Samet Doymuş'un yakınları gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası astsubay Doymuş, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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