Kayseri'de 'Şuşa Azerbaycan Evi' törenle açıldı

KAYSERİ'de, Talas Belediyesi tarafından Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, düzenlenen törenle açıldı. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, "Türkiye- Azerbaycan dostluğu tarihi bir dostluktur. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği bütün dünya için bir örnektir" dedi.

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa ile Kayseri'nin 'kardeş şehir' olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesinde 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içine Şuşa Azerbaycan Evi inşa edildi. Yapımı tamamlanan evin açılış törenine, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydın Karimov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve davetliler katıldı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "20 bin metrekarelik bu alanın Azerbaycan Kardeşlik Parkı olarak açılışını yapmıştık. Aynı gün Şuşa Azerbaycan Evi'nin temelini atmıştık. Şimdi de açılışını yapıyoruz. Şuşa Azerbaycan Evi'nde Azerbaycan kültürünü, geleneğini yansıtan çok sayıda obje, fotoğraf ve eser bulunuyor. Mimarisini de Şuşa Kalesi'nden esinlenerek hayata geçirdik. Kayseri ile Şuşa arasındaki kardeş şehir ilişkisinin en anlamlı ve özel yansımalarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK' Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Hocalı katliamındaki rakamları duyunca içimiz ürperiyor. Karabağ önce elden gitmiş ve sonrasında elhamdülillah zafere koşuluyor, o topraklarımız geri alınıyor. Bunlar bizler için hayaldi. Sadece okuyorduk, yazıyorduk ve konuşuyorduk ama çok şükür hayalleri gerçekleştirdik. Böyle anlamlı bir projeye imza atan Talas'ımızın değerli başkanına teşekkür ediyorum. İnşallah bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Hep beraber Türkiye, Azerbaycan, Şuşa ve Kayseri olacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİ KARDEŞ ŞEHİR ARASINDA İLK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ' Azerbaycan Şuşa Valisi Aydın Karimov da "Biz bir devlet iki milletiz. Bugün de bu örneği gösteriyoruz. 44 gün devam eden meydan muharebesinde kazanılmış şanlı zaferin ardından işgalden kurtarılan Şuşa şehri ile Türkiye'nin şehirleri, kardeşlik kurulmasına büyük önem vermiştir. Son 3 yılda Şuşa şehri ile 9 şehir arasında kardeşlik ilişkileri kurulmuştur. Bunlardan ikisi Kayseri ve Erzurum'dur. Bugün Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nda mevcut olan sarsılmaz bağlarımızı daha da güçlendirmekle beraber, iki kardeş şehir arasında ilk projeyi hayata geçiriyoruz. Buradaki temennimiz bu tür ortak proje sayılarının artırılmasıdır" dedi.