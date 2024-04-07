Azerbaycan heyetinden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyıkkılıç'a ziyaret

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaret öncesi heyete Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda yer alan ve KAYMEK tarafından açılan Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdirdi.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin öneminden bahsederek, bundan sonra da bu dostluğun daha da pekişeceğini söyledi.

Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu dile getiren Büyükkılıç, yeni projelerde de yer alacaklarını vurguladı.

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Muradov ise Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin önemli olduğunu belirtti.

İki dost ülkenin bağlılığını vurgulayan Muradov, Türkiye’nin ve Kayseri'nin her zaman Azerbaycan'a destek olduğunu kaydetti.

Bu güzel ramazan ayında kendilerini ağırladıkları için Büyükkılıç'a teşekkür eden Muradov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliği bakidir. Karabağ Savaşı'nda Türk halkının desteği vardı. Biliyoruz ki bütün Kayseri, Türk kardeşlerimiz bizden iyi bir haber bekliyorlardı." diye konuştu.