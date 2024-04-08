Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pınarbaşı Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Tekeş görevlendirildi

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in görevlendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pınarbaşı Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Tekeş görevlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in görevlendirildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ilçede YSK tarafından iptal edildiği ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği 2 Haziran'a kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve  E32463971250103422 sayılı oluru ile Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        87 yaşında İstanbul'un en yaşlı muhtarıydı! Sıcak gelişme!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        İstanbul'da firari maymun şaşkınlığı
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Kazaya giden ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Seçimlerin iptal edildiği Pınarbaşı'nda kayyum ataması
        Seçimlerin iptal edildiği Pınarbaşı'nda kayyum ataması
        Kocasinan Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
        Kocasinan Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
        Kocasinan Belediyesinin iftar programları ramazan ayı boyunca devam etti
        Kocasinan Belediyesinin iftar programları ramazan ayı boyunca devam etti
        12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
        12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de Ramazan Bayramı mesajları
        Kayseri'de Ramazan Bayramı mesajları
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi