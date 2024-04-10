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        Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov: Ermenistan kendi yenilgisiyle barışmak istemiyor

        AZERBAYCAN Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Ermenistan'ın bazı bölgelerde ateşkes ihlali yaptığını belirterek, "Ermenistan tarafı şimdiki durumu dikkate alarak kendi yenilgisiyle barışmak istemiyor ve Ermenistan'ın içerisinde bir rövanşist güçler var ki, onlar her zaman Azerbaycan'a karşı çeşitli karışıklıklar çıkarıyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:10
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        Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov: Ermenistan kendi yenilgisiyle barışmak istemiyor
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        AZERBAYCAN Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Ermenistan'ın bazı bölgelerde ateşkes ihlali yaptığını belirterek, "Ermenistan tarafı şimdiki durumu dikkate alarak kendi yenilgisiyle barışmak istemiyor ve Ermenistan'ın içerisinde bir rövanşist güçler var ki, onlar her zaman Azerbaycan'a karşı çeşitli karışıklıklar çıkarıyorlar. Bu karışıklıklar durmuyor. Azerbaycan'ın kimsenin toprağında gözü yoktur. Biz Azerbaycan devleti olarak bir daha vurgulamak istiyoruz ki bu karışıklıklar durdurulsun" dedi.

        Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa ile Kayseri'nin 'kardeş şehir' olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içine Şuşa Azerbaycan Evi inşa edildi. Yapımı tamamlanan evin açılış törenine katılan Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Şuşa Azerbaycan Evi'nde katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Muradov, "Türk halkına ve Kayseri Belediyesi'ne, Talas Belediyesi'ne, saygıdeğer milletvekiline teşekkür etmek istiyorum. Ermeniler, Azerbaycan'a karşı tarih boyunca haksızlık yaptılar. Bize karşı soykırım yaptılar. Biz bu tarihi dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Bizim Batı Azerbaycanlılarımızı yurtlarından kovdular. Bugün, Azerbaycan kendi tarihi topraklarına geri dönmüştür ve bu işte Türk Devleti ve Türk halkı bize büyük destek olmuştur. Aynı zamanda basın da çok önemlidir ki biz bu tarihi bu olayları doğru bir şekilde genç nesillere ulaştıralım. Bu durumda Kayseri'de ve Talas'ta böyle bir Şuşa Azerbaycan Evi'nin açılması da tarihi bir olaydır. Biz Azerbaycan evlerini sadece bir mekan olarak değil, aynı zamanda Azerbaycan tarihi hakkında bilgi edinebilecek, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik örneğini öğrenebilecekleri bir yer. Böyle evlerin açılması için biz Diaspora Bakanlığı olarak destek vereceğiz" dedi.

        'RÖVANŞİST GÜÇLER VAR'

        Ermenistan'ın bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ettiğini de belirten Fuad Muradov, "Devamlı olarak Ermenistan tarafı şimdiki durumu dikkate alarak kendi yenilgisiyle barışmak istemiyor ve Ermenistan'ın içerisinde bir rövanşist güçler var ki; onlar her zaman Azerbaycan'a karşı çeşitli karışıklıklar çıkarıyorlar. Bu karışıklıklar durmuyor. Bu yönde Azerbaycan devleti birkaç defa ve daima bu çağrıyı yapıyor ki, siz kendi silahlı kuvvetlerinizin Azerbaycan sınırlarına hücum etme kalkışmalarının karşısını alın. Dolaysıyla Azerbaycan kendi topraklarındadır. Azerbaycan'ın kimsenin toprağında gözük yoktur. Biz Azerbaycan devleti olarak bir daha vurgulamak istiyoruz ki; bu karışıklıklar durdurulsun. Bizim ordumuzda bu karşı durmalara anında gereken cevapları veriyorlar" ifadelerini kullandı.

        'KORİDORLARIN AÇILMASI GEREK'

        Zengezur Koridoru ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Muradov, "Savaşın durdurulması ve ateşkes zamanında büyük bir anlaşma vardı. Orda da yolların açılması, altyapının yapılması konusu müzakere olunuyordu. Bu müzakerelerden birisi de yolların gidiş-gelişi ile alakalı aynı zamanda bu koridorların çalışması ile alakalı çeşitli konular vardı. Bugün hala bu konular görüşülmektedir. 3 taraflı anlaşmada da bu durum özellikle vurgulanmıştır ki bu yolların, bu koridorların açılması mutlaka gerekmektedir. Bildiğiniz gibi artık yeni bir dönem geldi. Eylül'ün 23'ünde Azerbaycan ordusu kendi tarihi toprağını Hankendi'yi geri alarak da yeni bir gündem oluşmuştur. Bu gündemden ileri gelerek bu müzakere devam ediyor" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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