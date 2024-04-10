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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:57 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:57
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, F.A. ve A.D. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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