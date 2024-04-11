AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi
AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.
AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve partililer katıldı.
Programa video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle bayramlaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.