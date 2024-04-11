AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve partililer katıldı.

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