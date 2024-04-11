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        Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsüne 54 bin TL ceza

        KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, yaşanan takip sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 01:09 Güncelleme: 11.04.2024 - 01:15
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        Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsüne 54 bin TL ceza
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        KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, yaşanan takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 54 bin 562 TL para cezası uygulandı.

        Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında M.K.'nın kullandığı 38 GF 059 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil, Anbar Mahallesi 3018 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde durduruldu. Yakalanan sürücü M.K.'nın yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanmak', 'polisin dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 54 bin 562 TL para cezası uygulandı.

        Öte yandan takip sırasında alkollü sürücünün otomobiliyle, park halindeki bir otomobile çarparak zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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