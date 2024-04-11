Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsüne 54 bin TL ceza

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında M.K.'nın kullandığı 38 GF 059 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil, Anbar Mahallesi 3018 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde durduruldu. Yakalanan sürücü M.K.'nın yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanmak', 'polisin dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 54 bin 562 TL para cezası uygulandı.

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