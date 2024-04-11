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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:52
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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda M.R.K. ile A.B. ve O.P. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.R.K, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        M.R.K. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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