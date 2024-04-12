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        Milli yüzücü Ekaterina Avramova, olimpiyatlara Erciyes'te hazırlanıyor

        Türkiye'yi daha önce 2 kez olimpiyatlarda temsil eden Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 21 gün boyunca kamp yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:15
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        Milli yüzücü Ekaterina Avramova, olimpiyatlara Erciyes'te hazırlanıyor
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        Türkiye'yi daha önce 2 kez olimpiyatlarda temsil eden Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 21 gün boyunca kamp yaptı.

        Türkiye'ye 2013 yılında yerleşerek, milli takım için mücadele etmeye başlayan Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova’nın tercihi Kayseri’deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi oldu. Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını gerçekleştiren milli yüzücü Avramova, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek için yoğun tempoda çalıştı. Kamp yaptığı Erciyes'i tercih ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Ekaterina Avramova, "Türk Milli Yüzme Takımı sporcusuyum, aynı zamanda Enka Spor Kulübü sporcusuyum. Çok eğlenceli bir kamptı. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Burada daha çok elit sporcuyu daha yüksek seviyede antrenman yaparken görmeyi çok isterim. Burada ihtiyacım olan her imkanı bana sundukları için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum” dedi.

        Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalarının yanı sıra Yüksek İrtifa Kamp Merkezi içerisinde bulunan Kapalı Spor Salonu’ndaki Fitness Salonunda antrenman yapan Avramova, "Bu salonda ihtiyacım olan her şey vardı. Burada yaptığım çalışmaların yüzme antrenmanlarıma katkısı olduğunu düşünüyorum. Hepsi için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

        TÜRKİYE YÜZME MİLLİ TAKIM KURUL ÜYESİ KALPAK: 21 GÜN KAMP YAPTIK

        Milli sporcunun antrenörü ve Türkiye Yüzme Milli Takım Kurul Üyesi Ender Kalpak ise, şöyle konuştu:

        "Buraya geliş sebebimiz 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlık amacıylaydı. Burada böyle güzel bir tesis olduğunu duyduğumuzda hemen hazırlıklara başladık. Buradaki arkadaşlarla irtibata geçtik. Türkiye Yüzme Federasyonu’nun imkanlarıyla burada 21 gün kamp yaptık. Tesisler her anlamda çok donanımlıydı. Kampımız çok güzel geçti. Ayrıca biz Enka Spor Kulübü olarak 4 ayrı branşta onlarca sayıda sporcuyla olimpiyatlara katılıyoruz. Hedefimiz tekrar 2024 Paris Olimpiyatlarına en fazla sayıda sporcu göndermek. Bu anlamda tekrar tesis çalışanlarına, herkese, belediye çalışanlarına teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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