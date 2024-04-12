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        Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:24 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:30
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        Kayseri'de aranan firari 2 hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A. (37) ile çeşitli suçlardan aranan A.B. (28), polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 suç kaydı bulunan, 'çocuğun cinsel istismarı', 'silahla yaralama' ve cezaevi firarisi olan A.B. ile 28 suç kaydı ile birlikte 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin saklandıkları adres belirlendi. 2 hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve A.A., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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