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        Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği merkezler arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:11
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        Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği merkezler arasında yer aldı.

        Kentin Kapadokya'ya açılan kapısı konumundaki Soğanlı Vadisi'nde valilik ve büyükşehir belediyesi işbirliğiyle yapılan yol ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Vadisi, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, yöre halkınca yapılan Soğanlı bebekleriyle biliniyor.

        Kapadokya ile beraber UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan vadiyi ziyaret edenler, tarihi taş evlerin arasında geçmişe yolculuk yapıyor, meydanda satılan Soğanlı bebeklerinden satın alıp tarihi yöredeki turistik mekanları geziyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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