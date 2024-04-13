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        Büyükşehir Belediyesi 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:19
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        Büyükşehir Belediyesi 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı çalışma yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayını fırsat bilerek yüzme havuzlarının bakım, onarımını bir ayda tamamladı.

        Ekipler, havuzların bakım, onarım, kimyasal analizlerini, otomasyon sistemlerinin kontrolünü ve denetimini yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

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