Büyükşehir Belediyesi 30 yüzme havuzunun bakım ve onarımını tamamladı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı çalışma yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayını fırsat bilerek yüzme havuzlarının bakım, onarımını bir ayda tamamladı.

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