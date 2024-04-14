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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, belediye personeliyle bayramlaştı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde hizmet veren çeşitli birimlerdeki çalışanlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:43
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        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, belediye personeliyle bayramlaştı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde hizmet veren çeşitli birimlerdeki çalışanlarla bayramlaştı.

        Ramazan Bayramı boyunca mesai yapan makine ikmal, temizlik, fen işleri, veteriner ve park bahçe personeliyle Karpuzatan mevkisindeki belediyeye ait atölyede bir araya gelen Çolakbayrakdar, çalışanların bayramını kutladı.

        Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini bildirdi.

        Türkiye'ye örnek hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Belediyecilik hizmetleri 365 gün esaslı devam eder. Nerede yaşam var ise orada belediye hizmeti var. Yaptığımız iş kıymetli ve değerlidir. İnsana hizmet eden bir iş yapıyoruz. Rabbim, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.

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