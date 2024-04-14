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        Kayseri'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:21
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        Kayseri'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 42 AUB 790 plakalı otomobil ile 38 LD 505 plakalı otomobil Soysallı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, Develi ve Yahyalı Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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