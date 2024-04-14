Kayseri'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 42 AUB 790 plakalı otomobil ile 38 LD 505 plakalı otomobil Soysallı Mahallesi'nde çarpıştı.

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