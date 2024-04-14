Erciyes'te bayram tatillinde teleferiğe yoğun ilgi

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nın ilk günü açılmazken, ikinci günü 2 bin 800, üçüncü günü 3 bin, dün ise 2 bin 700 ziyaretçiyi ağırladı. Bugün ise, saat 14.00'e kadar 2 bin 600 kişi Erciyes'te teleferiklere bindi. Yetkililer, Antalya'da bayramın üçüncü gününde yaşanan kazanın teleferiğe binen kişi sayısında değişikliğe neden olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Kış sezonunun bitmesine rağmen şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlar, Erciyes'i ziyaret ediyor. Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Antalya'da yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazası, Erciyes'te yoğunluk konusunda değişikliğe neden olmadı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan tesisler, bayramın ikinci günü 2 bin 800, üçüncü günü 3 bin, dün ise 2 bin 700 ziyaretçiyi ağırladı. Bugün ise, saat 14.00'e kadar 2 bin 600 kişi Erciyes'te teleferiklere bindi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak sezonunun 7 Nisan'da kapandığı, bu nedenle kayak sezonuna oranla her sezon olduğu gibi bu sezonda da teleferiğe binen kişi sayısında azalma olduğu belirtildi. Antalya'da yaşanan kazanın ise, teleferiğe binen kişi sayısında değişikliğe neden olmadığı ifade edildi. Ayrıca, haftada bir gün teleferik hatlarının bakım için çalıştırılmadığı ve diğer dönemlerde de belirli periyotlarla hatların bakımdan geçirildiği kaydedildi.

Osmaniye'den tatil için Kayseri'ye gelen ve teleferiğe binen Erdal Pedük, "Daha önce de gelmiştik. Çocuklarımla birlikte burada olmaktan mutluyuz. Çocuklar da çok eğlendi. Herkese tavsiye ederim. İşim gereği yükseğe alışkınım. Çocuklarımla da teleferiğe binmek güzel bir duygu oldu. Teleferiğe binerken yaşanan kaza aklımıza geldi. Ailemizle de paylaştık. Ülkemizin başına böyle bir şeyin bir daha gelmemesini temenni ediyorum. Orada ölenlere de Allahtan rahmet diliyorum" dedi. 'BURASI GEZİLİP GÖRÜLECEK BİR YER' Kayseri'de yaşayan Ozan Köyönü, "Bugün buraya eğlenmek için geldik. Misafirlerim var. Kız kardeşim ile eniştem İstanbul'dan geldiler. Onları gezdiriyorum. Herhangi bir tereddüdümüz yok. Biz her sene Erciyes'e çıkıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Kaza olmuş. Oradaki yaralılara da acil şifalar dilerim. Ben her sene yazın geldiğimde bakımların yapıldığını görüyorum. Çevre illerden gelenlerin aklına böyle bir şey gelmesin. Burası gezilip görülecek güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

'UMARIM YETKİLİLER GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMIŞTIR' Kayseri'de yaşayan ve çocuklarıyla birlikte teleferiğe binen Cengiz Aygül ise, "Hafta sonu çocuklar ile gezmeye geldik. Güzel vakit geçirmek istiyoruz. Erciyes'e Kayserimizin göz bebeği, diyebiliriz. Küçük çocuğumu ilk defa getirdik. Değişiklik olsun istedik. İnşallah güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Daha önce teleferiğe binmiştim. Güzel bir duyguydu. Bunu çocuklarımın da yaşamasını istedim. Antalya'daki kaza ile ilgili olumsuz şeyler de duyduk. 'Gerekli tedbirler alındı mı alınmadı mı? Aynı şeyleri biz de yaşar mıyız?' diye biraz endişemiz var. Umarım yetkililer gerekli tedbirleri almıştır" diye konuştu.