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        Talas'taki Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 54 binden fazla kişi gezdi

        Talas Belediyesinin 9 Ocak'ta ilçeye kazandırdığı Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni üç ayda ziyaret edenlerin sayısı 54 bin 207'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:51
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        Talas'taki Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 54 binden fazla kişi gezdi
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        Talas Belediyesinin 9 Ocak'ta ilçeye kazandırdığı Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni üç ayda ziyaret edenlerin sayısı 54 bin 207'ye ulaştı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Yalçın'ın özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nın girişindeki eski taş konakta oluşturulan müzede 5 bölüm yer alıyor.

        2 kütüphane, 2 sergi salonu ve seminer salonunun bulunduğu müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair eserler sergileniyor.

        Okulların randevulu sistemle yirmişerli gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müze, ramazan ayı boyunca 36 bin 351 kişiyi, 3 ayda ise 54 bin 207 ziyaretçiyi ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, müzeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, doğru bir iş yaptıkları bu ilgiyle bir kez daha gördüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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