Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı

        Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

        Hafta dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, 48. Turizm Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını, kentin tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenleyeceklerini söyledi.

        Dursun, Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı alması için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini, Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri gibi lokasyonlarda çalışmaların tamamlandığını, vatandaşların buralara ilgi gösterdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı
        Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı
        Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı
        Kayseri'de aranan 4 kişi yakalandı
        Erciyes'te bayram tatillinde teleferiğe yoğun ilgi
        Erciyes'te bayram tatillinde teleferiğe yoğun ilgi
        Kayseri'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kayseri Üniversitesi, işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim...
        Kayseri Üniversitesi, işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim...
        Kayseri'de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenlenecek
        Kayseri'de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenlenecek