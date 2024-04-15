OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan, 2024 yılı şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, işsizlik rakamının 2024 yılı şubat ayında yüzde 8,7 seviyesine gerilemesinin sevindirici olduğunu, işsizlik oranındaki düşüşün Türkiye ekonomisinin sergilediği performansa ilişkin umutları artırdığını belirtti.

Verilere göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin azalarak 3 milyon 78 bin olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti: