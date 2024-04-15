Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan, 2024 yılı şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan, 2024 yılı şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, işsizlik rakamının 2024 yılı şubat ayında yüzde 8,7 seviyesine gerilemesinin sevindirici olduğunu, işsizlik oranındaki düşüşün Türkiye ekonomisinin sergilediği performansa ilişkin umutları artırdığını belirtti.

        Verilere göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin azalarak 3 milyon 78 bin olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem verileri, işsizlikte düşüş eğiliminin güçlü şekilde hissedileceği bir döneme girildiğinin habercisi olmuştur. İstihdam artışının sürekli hale getirilebilmesi için Türkiye ekonomisinin güçlü irade sergiliyor olması da önem arz etmektedir. Mali yapıda dengelenmenin 2024 yılı içinde hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesiyle birlikte istihdamdaki artışın sürmesi beklentimizdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi
        Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi
        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa...
        Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa...
        Talas'taki Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 54 binden fazla ki...
        Talas'taki Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 54 binden fazla ki...
        Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı
        Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı