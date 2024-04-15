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        Kayseri'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polisin kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:30
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        Kayseri'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polisin kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-14 Nisan tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda 56 bin 100 dolu makaron, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke, tarihi eser niteliğinde 3 tüfek ve tabanca, insan resimleri bulunan 3 tablo, haç motifli anahtar, insan figürlü heykel ve kama ele geçirildi.

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