Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, vektörlerle mücadele ekiplerinin kış döneminde başarılı ilaçlama çalışmasının ardından özellikle bahar aylarında haşere üretebilecek her noktada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayışla proje ve yatırım yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik, bu alanda etkin bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları düzenli ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor."