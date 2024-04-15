Kayseri'de kurumlarda ve belediyelerde personelle bayramlaşıldı

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geleneksel bayramlaşma töreni, Rektörlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma programına Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Katılımcılarla bayramlaşan Rektör Altun, idari personelle de sohbet etti.

Personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "Bundan sonraki süreçte de birlik, beraberlik içerisinde yol almak suretiyle bizden hizmet bekleyen kardeşlerimize, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ellerinize sağlık, Allah razı olsun, huzur içerisinde nice bayramlara erişelim diye dua ve temennide bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da bayram sonrası ilk mesai gününde İnecik, Yeniköy Park ve Bahçeler Şantiyesi ile belediye hizmet binalarında görevli personelle bayramlaştı.

Beş yıllık hizmet döneminde memur, işçi tüm personelle dayanışma ve kaynaşma içerisinde çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ekip ruhuyla yaptığımız çalışmalar ile hep birlikte Melikgazi'ye rekor hizmetler kazandırdık, ilçemizi daha iyi bir konuma getirdik. Belediyemiz halk için varsa personelimiz de halka en iyi şekilde hizmet etmek için vardır. Yeni dönemde de tüm mesai arkadaşlarımla birlikte güzel ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim."