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        Kayseri'de kurumlarda ve belediyelerde personelle bayramlaşıldı

        Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geleneksel bayramlaşma töreni, Rektörlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:02
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        Kayseri'de kurumlarda ve belediyelerde personelle bayramlaşıldı
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        Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) geleneksel bayramlaşma töreni, Rektörlük Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma programına Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

        Katılımcılarla bayramlaşan Rektör Altun, idari personelle de sohbet etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ilk mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

        Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanlığı, KASKİ Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı atölyesi, ana hizmet binası ve KCETAŞ birimlerinde görev yapan personelin bayramını kutladı.

        Personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "Bundan sonraki süreçte de birlik, beraberlik içerisinde yol almak suretiyle bizden hizmet bekleyen kardeşlerimize, hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ellerinize sağlık, Allah razı olsun, huzur içerisinde nice bayramlara erişelim diye dua ve temennide bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da bayram sonrası ilk mesai gününde İnecik, Yeniköy Park ve Bahçeler Şantiyesi ile belediye hizmet binalarında görevli personelle bayramlaştı.

        Beş yıllık hizmet döneminde memur, işçi tüm personelle dayanışma ve kaynaşma içerisinde çalıştıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ekip ruhuyla yaptığımız çalışmalar ile hep birlikte Melikgazi'ye rekor hizmetler kazandırdık, ilçemizi daha iyi bir konuma getirdik. Belediyemiz halk için varsa personelimiz de halka en iyi şekilde hizmet etmek için vardır. Yeni dönemde de tüm mesai arkadaşlarımla birlikte güzel ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak bizden hizmet bekleyen herkese ulaşmamız gerekiyor. Bu hizmetleri halka ulaştırmamıza aracı olan tüm mesai arkadaşlarıma emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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