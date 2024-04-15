Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Havalimanı'ndan mart ayında 174 bin 26 yolcu seyahat etti

        Kayseri Havalimanı'ndan geçen ay 174 bin 26 yolcunun seyahat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Havalimanı'ndan mart ayında 174 bin 26 yolcu seyahat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Havalimanı'ndan geçen ay 174 bin 26 yolcunun seyahat etti.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'nın mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, Kayseri Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu trafiği 145 bin 87, dış hat yolcu trafiği ise 28 bin 939 olarak gerçekleşti.

        Mart ayında Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 1047, dış hatlarda ise 223, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 1823 ton olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Karavan Park Projesi Erciyes ve Sarımsaklı'da hayata geçirilecek
        Karavan Park Projesi Erciyes ve Sarımsaklı'da hayata geçirilecek
        Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ziyaretçi ilgisi
        Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ziyaretçi ilgisi
        Merkez Halk Kütüphanesi 7/24 kütüphane oldu
        Merkez Halk Kütüphanesi 7/24 kütüphane oldu
        Kayseri'de son bir haftada 76 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kayseri'de son bir haftada 76 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kayseri'de kurumlarda ve belediyelerde personelle bayramlaşıldı
        Kayseri'de kurumlarda ve belediyelerde personelle bayramlaşıldı
        Sobadan zehirlenen kardeşler, bayram tatilinden bir gün önce dönmüş
        Sobadan zehirlenen kardeşler, bayram tatilinden bir gün önce dönmüş