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        Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ziyaretçi ilgisi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:53
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        Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ziyaretçi ilgisi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, belediye ve Valilik iş birliğinde gerçekleştirilen ulaşım ve turizm geliştirme çalışmaları sonucu Kapuzbaşı Şelaleleri'nin doğaseverlerin ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

        Doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'nin ziyaretçi akınına uğradığını aktaran Büyükkılıç, "Sıcak asfalt konforuyla buluşturduğumuz yollar ve artan ulaşım kolaylığıyla Yahyalı ilçemizde doğanın en güzel köşelerinden biri olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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