KAYMEK'te İngilizce ve Arapça kursu kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 ve Arapça A2 seviyesi kurslarının kayıtları başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen İngilizce A1 ve Arapça A2 seviyesi kurslarının kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin kentteki mesleki eğitim ve kültür faaliyetleri aralıksız sürüyor.
A1 seviyesi İngilizce kursu, Büyükşehir Belediyesi Sümer Tesisleri'nde sanat ve mesleki eğitim çerçevesinde yapılırken, söz konusu hizmet yüz yüze ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kurstan 14 yaş ve üzeri vatandaşlar faydalanabilecek.
A2 seviyesi Arapça kursu ise Akademi Tesisi'nde gerçekleştirilecek.
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