Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstihbarat ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsündeki iki şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu taşıdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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