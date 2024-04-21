Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de 4 kilo 980 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yolcu otobüsündeki iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 4 kilo 980 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yolcu otobüsündeki iki zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstihbarat ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsündeki iki şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu taşıdıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce durdurulan otobüsteki iki yolcunun çantasında 4 kilo 980 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de evlilik vaadiyle bir kişiyi 126 bin lira dolandıran kadın tutukl...
        Kayseri'de evlilik vaadiyle bir kişiyi 126 bin lira dolandıran kadın tutukl...
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig