Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Cardoso, Morte (Dk. 46 Nazon), Bahoken (Dk. 85 Talha Sarıarslan)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 86 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 70 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)
Goller: Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor), Dk. 87 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berat Özdemir, Dk. 18 Eren Elmalı, Dk. 56 Mendy (Trabzonspor)
KAYSERİ
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