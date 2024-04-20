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        Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün KamacıKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:06
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        Kayserispor - Trabzonspor: 1-2
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Carlos Mane), Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Shukurov (Dk.46 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bahoken (Dk. 84 Talha Sarıarslan)

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Meunier (Dk. 87 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 69 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)

        GOLLER: Dk. 87 Bourabia (Kayserispor), Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Berat Özdemir, Eren Elmalı, Mendy (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 33’üncü haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

        21’inci dakikada Bahoken ile verkaç yapan Shukurov’ın yerden sert vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        24’üncü dakikada Meunier’in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Enis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

        27’nci dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Bourabia’ya, bordo mavili oyuncu Meunier’in yaptığı müdahale sonrası maçın orta hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

        37’nci dakikada Kayserispor savunma arkasına atılan uzun topta Visca’nın sert şutunda kaleci Bilal, topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı bordo mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        50’nci dakikada Nazon’un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

        52’nci dakikada Pepe’nin pasında topla buluşan Bardhi’nin sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ikinci kez Kayserispor ağları ile buluştu. VAR incelemesi sonrası Visca’nın Cardoso’ya yaptığı müdahale faul olarak değerlendirildi ve gol kararı iptal edildi.

        58’inci dakikada Enis Destan’ın ara pasında topa hareketlenen Pepe’nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

        64’üncü dakikada Visca’nın sağ çaprazdan ceza sahası içine kestiği topa hareketlenen Fountas’ın şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak, oyun alanına geri döndü.

        79’uncu dakikada Nazon’un ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top kale direğinin hemen sağından oyun alanının dışına gitti.

        87’nci dakikada Uğurcan’ın çalım denemesinde topu kazanan Bourabia, topu boş kaleye gönderdi ve fark 1’e indi: 1-2

        Karşılaşma, bordo mavili ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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