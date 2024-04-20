Kayserispor - Trabzonspor: 1-2

STAT:RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Carlos Mane), Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Shukurov (Dk.46 Ramazan Civelek), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bahoken (Dk. 84 Talha Sarıarslan)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Meunier (Dk. 87 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 69 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)

GOLLER: Dk. 87 Bourabia (Kayserispor), Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor)

27’nci dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde topla buluşan Bourabia’ya, bordo mavili oyuncu Meunier’in yaptığı müdahale sonrası maçın orta hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edildi.

21’inci dakikada Bahoken ile verkaç yapan Shukurov’ın yerden sert vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

37’nci dakikada Kayserispor savunma arkasına atılan uzun topta Visca’nın sert şutunda kaleci Bilal, topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo mavili ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

50’nci dakikada Nazon’un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

52’nci dakikada Pepe’nin pasında topla buluşan Bardhi’nin sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ikinci kez Kayserispor ağları ile buluştu. VAR incelemesi sonrası Visca’nın Cardoso’ya yaptığı müdahale faul olarak değerlendirildi ve gol kararı iptal edildi.