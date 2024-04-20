Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Palancıoğlu, firmalara sunum yaptı

        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de hayata geçirilen projeler hakkında bölgede faaliyet gösteren firmalara sunum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Palancıoğlu, firmalara sunum yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge'de hayata geçirilen projeler hakkında bölgede faaliyet gösteren firmalara sunum yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Palancıoğlu, Serbest Bölge'nin daha cazip hale gelmesi için yatırımlara devam edeceklerini, doğalgaz, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon, atık su arıtma tesisinin büyümesi gibi çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

        Serbest Bölge'nin tüm yollarını açtıklarını, şu anda 300 bin metrekare alanda kilitli parke yol yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni peyzaj çalışması yapacağız. Arıtma tesisimiz bitti, trafolar bitti. Burada yapılacak büyük işleri bitirmiş olduk. 8 megavatlık GES kurduk, artık gelir de elde etmeye başladık. 45 bin metrekare kiralanabilir hangarlar yaptık. Gümrük giriş kapısını tamamen yeniledik, daha nitelikli ve işlevsel, Kayseri'ye yakışır hale getirdik. 40 civarında bitmiş veya üretime geçmek üzere olan firma var. Bu da Kayseri'ye büyük bir katma değer. Hem istihdam hem yatırım açısından çok büyük bir yatırım demek. Şu anda yeşil üretime geçiyoruz. Burayı yeşil serbest bölge yaparsak, çok daha iyi bir konuma gelecek. Kayseri Ticaret ve Sanayi odalarının başkanlarına, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        Otomobille drift atan sürücüye para cezası verildi
        Otomobille drift atan sürücüye para cezası verildi
        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna...
        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna...
        Bakan Özhaseki, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin açılışında konuştu...
        Bakan Özhaseki, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin açılışında konuştu...
        Kayseri'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Kayseri'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı:
        Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı:
        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna...
        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna...