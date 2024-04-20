Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar, gelsinler, kapı sonuna kadar açık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar, gelsinler, kapı sonuna kadar açık." dedi.

        Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Burada konuşan Özhaseki, 5 üniversiteye sahip, sanayi ve ticaret şehri kentte sağlıkta her türlü imkana ulaşılabildiğini, kültürde, sanatta ve sporda da en üstte olma mücadelesi verildiğini, bunların hepsinin bir gayretin ürünü olduğunu belirtti.

        Seçimlerin bittiğini ve geçim döneminin başladığını ifade eden Özhaseki, "Bundan sonra iyi şeyler söyleyeceğiz, iyi hayaller kuracağız, iyi hedefler koyacağız. Bu şehri büyütme, geliştirme ve içinde yaşayan insanların tamamının müreffeh olabileceği, mutlu olabileceği bir ortam oluşturabilmek adına gayret edeceğiz." diye konuştu.

        Bir gazetecinin, Tokat'ta yaşanan depremi hatırlatması üzerine Özhaseki, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin bu gerçeği bilerek hareket etmesi gerektiğini belirtti.

        Bilim insanlarına göre şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp 'bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız eski haritalarda burası üçüncü derece, dördüncü derece gözüküyor' gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edelim. Her ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız. Evlerimizi depreme dayanıklı yapacağız, iş yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağız. Geçmişten kalan konutlarımızın ve iş yerlerimizin yenilenmesi için de kentsel dönüşüm projelerimizi durmadan açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Seçimlerin bittiğini, belediye başkanlarının göreve başladığını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Benim onlardan ricam, lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar, gelsinler, kapı sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun A'dan Z'ye aklınıza gelen bütün partiler gelsin, kentsel dönüşüm yapmak istediklerinde, çalışma yapmak istediklerinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü deprem geldiğinde, evlerimizi, iş yerlerimizi yıktığında kimseye cinsiyet sormuyor, hangi millettensin diye sormuyor, ırkını sormuyor, dinini, imanını, mezhebini sormuyor. En sevdikleriyle beraber alıp götürüyor. Böyle bir ortamda bizim adeta seferberlik ilan ederek bu konuları hassasiyetle çalışmamız gerekiyor."

        - Tokat depremi

        Tokat'taki depreme değinen Özhaseki, ölüm yaşanmaması ve az hasarın sevindirici olduğunu kaydetti.

        Depremin ilk anından itibaren o bölgede bulunan bakanlık birimlerinin teyakkuza geçtiğini anlatan Özhaseki, "Vali Bey'in emrindelerdi. AFAD'la birlikte çalışmaya başladılar. Onlar tespitleri yaptılar. Ciddi şekilde korkulacak bir hasar tespiti gelmedi. Dün akşam da İstanbul'da bir kayma hadisesi vuku buldu. Yine biz teyakkuzdaydık, TOKİ başkan yardımcımız, İstanbul Kentsel Dönüşüm Başkanımız hep olay yerindelerdi. Vali Bey'le yaptığımız istişarelerle de o bölgede bulunan 14 tane konutu ihtiyaten tedbir olarak boşalttık. Dün yerleştirdiler ama barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde de adımlarımızı atıyoruz." şeklinde konuştu.

        Özhaseki'nin açıklamasının ardından Büyükkılıç, Özhaseki'ye el dokuması seccade hediye etti.

        Ziyaret sonunda, hayırsever Mehmet Altun, Valilik, Kayseri Üniversitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle yaptırılacak meslek yüksekokulunun protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna...
        Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm yapacak tüm belediyelere: Kapımız sonuna...
        Sokakta tartıştığı Afgan'ı öldüren şüpheli tutuklandı
        Sokakta tartıştığı Afgan'ı öldüren şüpheli tutuklandı
        'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanığa...
        'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanığa...
        Kayseri'de bir evde silah ve tarihi eser ele geçirildi
        Kayseri'de bir evde silah ve tarihi eser ele geçirildi
        Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutukla...
        Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutukla...
        Kayseri'de bir kişi istemeye gittiği kızın ağabeyini silahla yaraladı
        Kayseri'de bir kişi istemeye gittiği kızın ağabeyini silahla yaraladı