Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Lütfen kentsel dönüşüm yapacak şekilde şehirlerinin depreme dayanıksız bölgelerinde hazırlıklar yapsınlar, gelsinler, kapı sonuna kadar açık." dedi.

Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Özhaseki, 5 üniversiteye sahip, sanayi ve ticaret şehri kentte sağlıkta her türlü imkana ulaşılabildiğini, kültürde, sanatta ve sporda da en üstte olma mücadelesi verildiğini, bunların hepsinin bir gayretin ürünü olduğunu belirtti.

Seçimlerin bittiğini ve geçim döneminin başladığını ifade eden Özhaseki, "Bundan sonra iyi şeyler söyleyeceğiz, iyi hayaller kuracağız, iyi hedefler koyacağız. Bu şehri büyütme, geliştirme ve içinde yaşayan insanların tamamının müreffeh olabileceği, mutlu olabileceği bir ortam oluşturabilmek adına gayret edeceğiz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Tokat'ta yaşanan depremi hatırlatması üzerine Özhaseki, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin bu gerçeği bilerek hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bilim insanlarına göre şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp 'bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız eski haritalarda burası üçüncü derece, dördüncü derece gözüküyor' gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edelim. Her ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız. Evlerimizi depreme dayanıklı yapacağız, iş yerlerimizi depreme dayanıklı yapacağız. Geçmişten kalan konutlarımızın ve iş yerlerimizin yenilenmesi için de kentsel dönüşüm projelerimizi durmadan açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.