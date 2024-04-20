Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı yabancı uyruklu kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de tartıştığı yabancı uyruklu kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde tartıştığı yabancı uyruklu A.S.Z'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde, 18 Nisan'da, M.P. ile yabancı uyruklu A.S.Z. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.P'nin bıçakladığı iddia edilen A.S.Z. hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alınmıştı.
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