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        Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de tartıştığı yabancı uyruklu kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 00:33 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:33
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        Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de tartıştığı yabancı uyruklu kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde tartıştığı yabancı uyruklu A.S.Z'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde, 18 Nisan'da, M.P. ile yabancı uyruklu A.S.Z. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.P'nin bıçakladığı iddia edilen A.S.Z. hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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