Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde, 18 Nisan'da, M.P. ile yabancı uyruklu A.S.Z. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.P'nin bıçakladığı iddia edilen A.S.Z. hayatını kaybetmişti.

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