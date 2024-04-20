Otomobille drift atan sürücüye para cezası verildi
Kayseri'de otomobili ile drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye para cezası uygulandı.
Kayseri'de otomobili ile drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "İldem'de drift atarak çevreye rahatsızlık veren araç" paylaşımı üzerine harekete geçti.
Otomobilin sürücüsüne 34 bin 907 lira ceza uygulandı.
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