Bakan Özhaseki, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin açılışında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Güçlüyseniz bu coğrafyada üzerinizde oyun kurdurmazsınız, güçlüyseniz siz burada dimdik durursunuz, ezanınız okunur, bayrağınız dalgalanır." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin açılış törenine katılan Özhaseki, eğitimli bir toplumla eğitimsiz toplum arasında dağlar kadar fark olduğuna dikkati çekti.

Kayseri'de 1200'lü yıllarda 16 medrese bulunduğunun kaynaklarda geçtiğini anlatan Özhaseki, Gevher Nesibe Şifahanesi'nde o yıllarda ameliyat yapıldığını, akıl ve ruh hastalıklarıyla ilgili tedavi metotları geliştirildiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının 1,6 trilyon lira bütçeye sahip olduğunu belirten Özhaseki, "40 kişilik sınıflardan 20 kişilik sınıflara düşmüşüz. 2002 yılına kadar Türkiye'de ne kadar derslik yapılmışsa neredeyse bir buçuk, iki katı son 20 yıl içerisinde yapılmış. Eğitime o kadar çok önem veriliyor ki çok şükür eğitimle birlikte Türkiye de gittikçe büyüyor ve gelişiyor." dedi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yaşamanın bir tek bedeli var, eğer bu bedeli öderseniz yaşarsınız. Yoksa bazı tarihçiler bu coğrafyaya 'gel-geç coğrafyası' diyorlar. Sizin de elinizden alırlar Allah korusun, güçlü olmak zorundasınız. Eğer güçlüyseniz bu coğrafyada yaşarsınız, güçlüyseniz bu coğrafyada bağımsızlığınızı ilan edersiniz. Güçlüyseniz bu coğrafyada üzerinizde oyun kurdurmazsınız, güçlüyseniz siz burada dimdik durursunuz, ezanınız okunur, bayrağınız dalgalanır. Güçlü değilseniz bunların hiçbirini yaptırmazlar size, eğitim bile yaptırmazlar. Doğudaki o geri toplumlara dönersiniz Allah korusun. O yüzden biz bir taraftan elbette güçlü olacağız, savunma sanayimizi de kuracağız, bir taraftan da tahsilimizi yapacağız, okuyacağız, değişime ayak uyduracağız. Nihayetinde dünyayla yarışacağız. Çalışacağız ve bu toplumu da refah toplumu haline getireceğiz."