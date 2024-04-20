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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Morte, Bahoken

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan

        Gol: Dk. 24 Enis Destan (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Berat Özdemir, Dk. 18 Eren Elmalı (Trabzonspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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