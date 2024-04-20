Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor camiasının kenetlenme zamanı. Bize destek verirlerse bu seneki ulaşılabilir hedeflerimize en iyi şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta kendi evlerinde Sivasspor'a karşı özellikle ilk 45 dakikayı iyi oynadıklarını, girdikleri pozisyonlarda karşılığını alamadıklarını, ikinci yarıda ise dalgalı bir oyunla hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını anımsattı.

Bunun oyun içinde var olduğunu ve zaman zaman bunlarla karşılaşacaklarını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün buraya gelirken özellikle hem Kayserispor hem bizim adımıza kilit oyundaki çözüm noktaları, onların da elinde çok atlet oyuncular var, savunma arkası yaptıkları koşular. Özellikle bizler bu koşulara nasıl cevap vereceğiz, rakibin de bütün saha planında adam adama oynamasında iki tane şey çok değerliydi. Bir tanesi top ayağında olan oyuncumuzun topla mesafe kat etmesi. İki, diğer oyuncuların hareket halinde alan yaratmalarıydı. Bugün oyunun başından sonuna kadar özellikle bunu çok doğru uyguladık diye düşünüyorum. Sadece bazen 5-6 kere çok basit top kaybı yaptık. Pozisyon vermedik. Sonlarda yediğimiz gol başlangıcında aslında kenar önüne ve kenara oynasak belki de rakip kalede atak sonlandıracağız. Geri döndüğünde, bireysel olarak bu sene böyle maalesef goller yiyoruz. Yediğimiz bir gol var. Uğurcan bu ülkenin en değerli kalecilerinden. Bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Zaman zaman eleştiri olabilir ama bugün bir asist yaptı, bir de yedirdi aslında böyle bakalım."