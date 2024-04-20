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        Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

        Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:21
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        Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
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        Kayserispor, Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzonspor’a sahasında 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Trabzonspor’un iyi bir takım olduğunu belirterek, “Trabzonspor’u tebrik ediyorum. ‘Oyunu domine ettiler, birçok gol pozisyonuna girdiler, tabiri caizse bizi öldürdüler’ diyemem. Aslında organize çıktıkları tehlikeli ataklarda golü buldular. Ne yazık ki ceza sahası içini iyi bir şekilde paylaşamadık. İkinci yarıda bazı taktiksel değişikler yaptık. Daha çok risk aldık. Rakibi hataya zorlamayı denedik. Risk aldığımız dönemlerde bir uzun topta bireysel hatamızdan golü yedik. Oyunu sonuna kadar zorladık. Rakibin hatası ile attığımız bir gol ile denedik ama ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. En kısa sürede bu maçı unutmamız lazım. Analizleri yapacağız” dedi.

        ABDULLAH AVCI: POZİSYON VERMEDİK

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise “5-6 kez top kaybı yaptık. Pozisyon vermedik. Son anlardaki verdiğimiz pozisyonlar ve yediğimiz gol diyeyim, kenara oynasak atağı sonuçlandıracağız. Geriye döndüğünde hata ile bir gol yedik. Bu sene bu tarz bireysel hatalar sonucu goller yiyoruz. Uğurcan bu ülkenin en değerli kalecilerinden. Bu takıma çok katkı sağlamış birisi. Bugün bir asist yaptı, bir de yedirdi. Oyundan başından sonuna kadar hak ettiğimiz, ciddi oyun üstünlüğünün olduğu, geçen haftaki mağlubiyetten sonra böyle bir deplasmandan alınan bu 3 puan son derece değerliydi. Bu oyun bizim için son derece önemli” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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