Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

Kayserispor, Süper Lig'in 33’üncü haftasında Trabzonspor’a sahasında 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Trabzonspor’un iyi bir takım olduğunu belirterek, “Trabzonspor’u tebrik ediyorum. ‘Oyunu domine ettiler, birçok gol pozisyonuna girdiler, tabiri caizse bizi öldürdüler’ diyemem. Aslında organize çıktıkları tehlikeli ataklarda golü buldular. Ne yazık ki ceza sahası içini iyi bir şekilde paylaşamadık. İkinci yarıda bazı taktiksel değişikler yaptık. Daha çok risk aldık. Rakibi hataya zorlamayı denedik. Risk aldığımız dönemlerde bir uzun topta bireysel hatamızdan golü yedik. Oyunu sonuna kadar zorladık. Rakibin hatası ile attığımız bir gol ile denedik ama ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. En kısa sürede bu maçı unutmamız lazım. Analizleri yapacağız” dedi.