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        Başkan Özdoğan, yeni ticaret alanlarını inceledi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 6 yeni ticaret alanını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:35
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        Başkan Özdoğan, yeni ticaret alanlarını inceledi
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 6 yeni ticaret alanını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar'da yapımına kısa süre önce başlanan ve yenilenen ticaret alanlarını inceleyen Özdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

        Yeni ticaret alanınlarının yapımında sona geldiklerini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Temmuz ayı itibariyle ihale aşamasına geçmiş olacağız. Bu 6 ticari yapımız yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde olup, ilçemizde iş yeri ihtiyacını giderme adına önemli bir çalışmayı da tamamlamış olacağız. İnşallah burada hem eczacılarımıza hem de diğer iş yeri sahiplerine ihale yoluyla bu dükkanları temin noktasında yardımcı olacağız."

        Özdoğan, yeni iş yerlerinin açılmasıyla esnafa ve vatandaşlara yeni fırsatların da sunulacağını ifade etti.

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