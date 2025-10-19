Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanları için Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanları için Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik alana kurulacak tesiste tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve sahiplendirme gibi süreçler yürütülecek.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarıyla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

        Merkezi tasarlarken hayvanların ihtiyaçlarını en ince detayına kadar düşündüklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Tesisimizde yaklaşık 1500 metrekarelik özel doğal yaşam alanı bulunuyor. Burada özgürce dolaşabilecek ve oynayabilecekler. Modern kliniklerimiz, veteriner hizmetlerimiz ve rehabilitasyon alanlarımız sayesinde tedavi, barındırma, rehabilite etme ve sahiplendirme gibi tüm süreçler eksiksiz şekilde yürütülecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig sona erdi
        2025 B1 Futbol Deplasmanlı Süper Lig sona erdi
        Erciyes 38 FK – Suvermez Kapadokya Spor: 3-0
        Erciyes 38 FK – Suvermez Kapadokya Spor: 3-0
        SOLOTÜRK'ten Kayseri semalarında gösteri uçuşu
        SOLOTÜRK'ten Kayseri semalarında gösteri uçuşu
        SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı
        Kayseri'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
        Kayseri'de 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
        Kayseri'de şeker pancarı hasadı başladı
        Kayseri'de şeker pancarı hasadı başladı