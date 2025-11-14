Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım çalışması yapılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:37 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:40
        KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım çalışması yapılıyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmayı kısa sürede tamamlayarak tesisi yeniden hizmete açmayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

