KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım çalışması yapılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri'nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından KAYMEK Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmayı kısa sürede tamamlayarak tesisi yeniden hizmete açmayı planlıyor.
