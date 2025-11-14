Talas'ta belediye personeline yönelik eğitim düzenlendi

Habertürk
        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye personeline yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.

        14.11.2025 - 14:34
        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Kayseri AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, belediyenin meclis salonunda gerçekleşti.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Hasan Say tarafından verilen eğitimde, katılımcılara deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gereken doğru davranışlar ve sonrasında izlenecek adımlar hakkında bilgiler aktarıldı.

