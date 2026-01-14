Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek. Kayserispor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.