Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Sarıoğlan'da "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenlendi

        Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:18 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan'da "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenledi.


        Palas İlk/Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri, bağımlılıklar, güçlü aile yapısı ve çocuk gelişimine etkisi üzerine sunumlar yapıldı.


        Uzmanlar, katılımcılara aile yaşamının her dönemine ait bilgiler verdi.


        Ailelerin ilgi gösterdiği programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi

        Benzer Haberler

        Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi TBMM gündeminde
        Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi TBMM gündeminde
        ERÜ Rektörü Altun, KAYSO yönetimine üniversitenin projelerini anlattı
        ERÜ Rektörü Altun, KAYSO yönetimine üniversitenin projelerini anlattı
        Rektör Altun'dan KAYSO yönetimine 'bilgilendirme toplantısı'
        Rektör Altun'dan KAYSO yönetimine 'bilgilendirme toplantısı'
        Kayseri'de 2026'nın ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de 2026'nın ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kayseri protokolünden Miraç Kandili mesajları
        Kayseri protokolünden Miraç Kandili mesajları
        Büyükşehirden sanatseverlere rast faslı ziyafeti
        Büyükşehirden sanatseverlere rast faslı ziyafeti