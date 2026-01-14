Sarıoğlan'da "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenlendi

Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Ailem Benim Her Şeyim" semineri düzenledi. Palas İlk/Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk ilişkileri, bağımlılıklar, güçlü aile yapısı ve çocuk gelişimine etkisi üzerine sunumlar yapıldı. Uzmanlar, katılımcılara aile yaşamının her dönemine ait bilgiler verdi. Ailelerin ilgi gösterdiği programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül de katıldı.

