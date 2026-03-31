Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında bulunan ve son aylarda etkili olan yağışlarla yüzey alanı genişleyen Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra flamingolar görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra yeniden allı turnaların sesi duyuldu

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında bulunan ve son aylarda etkili olan yağışlarla yüzey alanı genişleyen Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra flamingolar görülmeye başlandı.

        Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Tuzla Palas Gölü'nün yüzey alanı, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü verilerine göre bölgedeki etkili kar ve yağmurun ardından 30 kilometrekareye yükseldi.

        Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan göl, su seviyesinin artmasıyla Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolara uzun yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

        Göç yolu üzerinde olması nedeniyle 213 kuş türünün yaşadığı tespit edilen alanda, genellikle flamingo, angut, turna, fiyu, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü ve yeşilbacak gibi türler gözlemlenebiliyor.

        - "Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi"

        Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, flamingoların 40 yılı aşkın sürenin ardından Tuzla Palas Gölü'ne gelmesinin bölgede doğal hayatın yeniden canlandığını gösterdiğini söyledi.

        Bölgede daha önce hiç flamingo görmediğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Yıllardır dedelerimizden ve babalarımızdan dinlediğimiz, daha önce hiç görmediğimiz için bundan sonra göremeyeceğimizi düşündüğümüz, bir efsane sandığımız, aşkın, güzelliğin, zarafetin sembolü flamingoları görme imkanı bulduk. Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi çünkü burada flamingo olduğunu bize büyüklerimiz söylerdi. 40 yıldır havzada yaşanan su sıkıntısı nedeniyle gelmeyen flamingolar bu sene buraya akın etti. Bu da havzanın 40 yıl önceki ekosistemine yeniden kavuştuğunun bir göstergesi. Flamingoların beslenme alanlarının genişlemiş olmasından dolayı yıllar sonra onları burada misafir ediyoruz."

        Özdemir, yöre halkı olarak flamingoların bölgede daha çok vakit geçirebilmeleri için çaba gösterdiklerini, havzaya ulaşamayan suları kendi imkanlarıyla kanallar açarak göle getirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
