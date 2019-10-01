'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kayseri'de çıkan tartışmada göğüs ve boğazından bıçaklanan kadının tedavisi devam ederken olayla ilgili eşi ile birlikte 2 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel mahallesi 180. sokak üzerinde meydana gelen olayda A.K. ile eşi S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada S.K., göğüs ve boğazından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan S.K., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde A.K. ile birlikte olayla ilgisi olduğu öğrenilen bir kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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