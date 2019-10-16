Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor

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Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi Yumrukaya Camii bahçesinde peyzaj çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme kapsamında caminin bahçesinde yeşil alan, kilit parke yürüyüş yolu, ağaçlandırma ve çiçeklikler gibi yeni alanlar kazandıracak. Son olarak Fatih ve Sağlık cami bahçelerini yeniden düzenlediklerini hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yumrukaya Caminde başlatılan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

KAYSERİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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