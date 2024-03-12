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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:50
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        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kayseri'de 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

        Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Leylak Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen ve elinde yanık oluşan bina sakini N.Ö. (19) ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında apartmanın bodrum katında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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